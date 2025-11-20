Психолог рассказала, почему людям стало сложнее создать семью

За последние восемь лет в мире стало на 100 миллионов больше одиноких людей. Возникает вопрос: почему в эпоху, когда мы постоянно на связи, найти родственную душу кажется сложнее, чем когда-либо?

Психолог Юлия Винокурова в беседе с «Радио 1» объяснила этот фундаментальным сдвигом в сознании общества. Семья перестала быть просто традицией или обязательным пунктом в жизни и превратилась в осознанный выбор.

«Раньше брак был культурной нормой. Сегодня же отношения в первую очередь должны приносить пользу и облегчение жизни обоим партнерам», – поясняет психолог.

Люди теперь ищут не просто соседа по быту, а человека, который разделяет их ценности, интересы и вектор развития. Партнер становится единомышленником.

Психолог отмечает, что в этом и заключается главная сложность: чем более осознанным и требовательным становится человек, тем уже круг потенциально «своих» людей.

Однако Винокурова призывает не идеализировать прошлое.

«Никто не знает, сколько одиночества скрывалось внутри официальных браков. Если бы мы подняли статистику несчастья в тех семьях, мы бы ужаснулись», – добавила она.

Таким образом, современное одиночество — это часто не тупик, а следствие возросших требований к глубине и качеству отношений. И путь к ним, по словам психолога, лежит через самопознание и четкое понимание собственных ценностей.