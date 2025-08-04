Психолог рассказала по каким признакам можно распознать мужчину-абьюзера

Психолог, сексолог Александра Миллер в беседе с «Радио 1» рассказала по каким признакам можно распознать мужчину-абьюзера.

Она считает, что многие женщины часто путают внимание и заботу с чрезмерным контролем.

«Когда мужчина начинает тотально контролировать, то, скорее всего, это будет продолжаться на протяжении всей жизни», — отметила эксперт.

По ее мнению, необходимо обращать внимание на то, насколько тактично мужчина общается с обслуживающим персоналом, не начинает ли устраивать скандалы и унижать. Она отметила, что мужчины-абьюзеры, нарциссы и психопаты начинают сначала восхвалять женщину, а дальше резко приступают к унижению, говоря, как нужно и не нужно делать.

«Если с первых минут знакомства он вам рассказывает, какого цвета должен быть маникюр, то это уже звоночек. Потому что тактичный человек, который еще и с вами никаких отношений не имеет, делать какие-то замечания женщине не станет», — подчеркнула психолог.