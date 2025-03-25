Психолог рассказала о том, как побороть весеннюю хандру

Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала, что весной наш организм перестраивается, однако все должно протекать в своем темпе — безболезненно и своевременно.

«Мы решили, что нам нужно сразу стать активными, позитивными и так далее. На эту перестройку нужно время. Весенний авитаминоз тоже на нас влияет. Последний длительный отдых был в Новый год, прошло уже больше двух месяцев, и это тоже на нас влияет усталость», — объяснила эксперт.

Сальникова назвала несколько важных правил, которые помогут пережить весеннюю хандру.

Во первых, разрешите себе пройти перестройку так, как этого требует организм.

«Если нужно спать больше — спите, если не хотите ходить по встречам с друзьями — посидите дома. Не обязательно быть активными и продуктивными, сейчас происходят естественные процессы», — отметила психолог.

Во вторых, не ругайте себя за усталость и лень: разрешите себе прожить хандру. Кроме того, не переоценивайте значимость своих негативных состояний: клиническая депрессия — это если у вас негативные состояния, бессонница, усталость, недовольство жизнью длятся больше двух месяцев. Если же вы это испытываете периодически, то с вами все в порядке, вы просто погрустили.