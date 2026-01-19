Психолог рассказала о технике, позволяющей контролировать эмоции

Психолог Ольга Аванесян в разговоре с «Радио 1» рассказала, что управлять своими реакциями помогает метод «поймай мысль до эмоции».

Она отметила, что зачастую чувства накатывают волной, а действие следует будто автоматически, хотя между ними есть цепочка, срабатывающая за очень короткое время.

Эксперт описала простой алгоритм из трех шагов, подчеркнув, что главное – это первый пункт. Сначала возникает мысль-триггер (например, «меня не замечают»), которая тут же рождает сильную эмоцию (злость, обиду), а та, в свою очередь, ведет к привычной реакции (резкому ответу или замкнутости).

Вы не можете запретить себе чувствовать, но можете перехватить мысль, которая это чувство создала. Остановитесь после одной сильной эмоции, спросите себя: «О чем я только что подумал?» Просто осознайте эту связь», – добавила она.