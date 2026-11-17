Психолог Марианна Абравитова в беседе с «Абзацем» рассказала, что привычка сокращать слова в сообщениях – прямое следствие клипового мышления, характерное для поверхностных людей. Таким людям часто тяжело воспринимать информацию и строить глубокие отношения с другими людьми.

«Люди не могут сосредоточиться на чем-то длинном, глубоком, листают постоянно короткие видео или переключают каналы. И вот эти сокращения – все сюда же. Человек не видит надобности даже в том, чтобы продолжить слово, ведь и так все понятно. И уже дошли до того, что с днем рождения поздравляют "с ДР". Обычно это характеризует человека как именно личность поверхностную», – отмечает эксперт.

Абравитова также рассказала, что подобные черты личности не связаны с гаджетами, а такие люди существовали всегда и появление интернета позволило им гармонично встроиться в эту среду.