Психолог рассказала, как выбрать подарок на 23 февраля и 8 марта

Подарки на 23 февраля и 8 марта часто становятся причиной ссор в парах. Семейный психолог Дарья Сальникова в интервью «Радио 1» объяснила, как избежать конфликтов и выбрать подарок, который порадует партнера.

«Здесь на помощь приходит популярная теория 5 языков любви. Кому-то действительно важно получить материальный символ (тот самый «фантик»), а для кого-то лучший подарок – это качественно проведенное время вместе или поступок. Очень важно не идти на поводу у социальных шаблонов», – советует Сальникова.

Она подчеркивает, что ценность подарка определяется не его стоимостью, а вниманием к желаниям другого человека.

«Подарок – это всего лишь форма проявления внимания. Истинная ценность не в том, что «я молодец, я подарил», а в том, что «я забочусь о тебе, я вижу, чего ты хочешь прямо сейчас». Эта персонализация, этот индивидуальный подход и есть то самое «что-то большее», что отличает настоящие отношения от рыночной сделки», – резюмировала психолог.