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Психолог рассказала, как справиться с финансовым стрессом перед Новым годом
Клинический психолог Дарья Сальникова поделилась советами о том, как справиться с финансовым стрессом перед новогодними праздниками. В интервью «Радио 1» специалист отметила, что волнение россиян касательно новогодних праздников — явление, наблюдаемое из года в год, и этому есть свои причины.
По ее мнению, дело в ложных ожиданиях, которые приводят людей к депрессии. Важная идея заключается в том, что возникает ощущение необходимости собрать все дела до Нового года: завершить отчеты, выполнить домашние задачи, похудеть и составить план на новый год. Именно эти «обязанности» становятся источником стресса и плохого самочувствия, указала эксперт.
Чтобы снизить уровень нервного напряжения, она предлагает заменять «надо» на «можно». Важно понимать, что есть возможность выполнить задачи не только до 31 декабря, но и позже.
Что касается финансового аспекта, Сальникова предложила заранее планировать покупки. «Если к этому вопросу подходить немного заранее, допустим, покупать подарки или продукты не за неделю до Нового года, а за месяц или полтора, то это не так сильно будет сказываться на бюджете. Нужно написать себе список — план и его придерживаться», — добавила она.
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