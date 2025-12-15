news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 декабря 2025 06:30

Психолог рассказала, как распознать выгорание у себя и близких

Читайте нас в
Телеграм

Клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с RT рассказала, что выгорание представляет собой не обычную утомлённость, а комплексное состояние, затрагивающее эмоциональную, умственную и физическую сферы.

По словам эксперта, это явление развивается постепенно и ключевое значение имеет распознавание его начальных признаков, которые часто маскируются под временные трудности или высокую рабочую нагрузку.

Абравитова отметила, что основными индикаторами данного состояния становятся утрата интереса к прежде вдохновляющей деятельности, её восприятие как рутинной и бессмысленной. Кроме того, появляются цинизм, раздражительность, отстранённость по отношению к коллегам и клиентам, чувства беспомощности и загнанности. Сопутствующими проблемами являются снижение концентрации, когда даже простые задания требуют чрезмерных усилий, а также постоянное ощущение несоответствия собственным стандартам.

«Отдых в выходные не приносит бодрости. Происходят изменения сна и аппетита. Бессонница или постоянная сонливость. Переедание или потеря аппетита. Снижается иммунитет. Человек начинает чаще простужаться, обостряются хронические заболевания», — рассказала психолог про физические симптомы.

В конечном итоге человек начинает игнорировать свои базовые потребности и стремится к социальной изоляции, поскольку общение становится для него тягостным.

#эксперт #психолог #работа
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

На четырех участках трассы М5 в Татарстане введены ограничения движения

14 декабря 2025
Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха

Чай с хазратом: что означают сновидения и может ли сон быть знаком от Аллаха

14 декабря 2025