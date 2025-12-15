Психолог рассказала, как распознать выгорание у себя и близких

Клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с RT рассказала, что выгорание представляет собой не обычную утомлённость, а комплексное состояние, затрагивающее эмоциональную, умственную и физическую сферы.

По словам эксперта, это явление развивается постепенно и ключевое значение имеет распознавание его начальных признаков, которые часто маскируются под временные трудности или высокую рабочую нагрузку.

Абравитова отметила, что основными индикаторами данного состояния становятся утрата интереса к прежде вдохновляющей деятельности, её восприятие как рутинной и бессмысленной. Кроме того, появляются цинизм, раздражительность, отстранённость по отношению к коллегам и клиентам, чувства беспомощности и загнанности. Сопутствующими проблемами являются снижение концентрации, когда даже простые задания требуют чрезмерных усилий, а также постоянное ощущение несоответствия собственным стандартам.

«Отдых в выходные не приносит бодрости. Происходят изменения сна и аппетита. Бессонница или постоянная сонливость. Переедание или потеря аппетита. Снижается иммунитет. Человек начинает чаще простужаться, обостряются хронические заболевания», — рассказала психолог про физические симптомы.

В конечном итоге человек начинает игнорировать свои базовые потребности и стремится к социальной изоляции, поскольку общение становится для него тягостным.