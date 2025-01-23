Психолог рассказала, как противостоять буллингу в школах

Буллинг — острая проблема в обществе, которая особенно часто замечается среди подростков. Жертвы буллинга боятся признаться родителям и друзьям, считая это постыдным.

Педагог, психолог высшей квалификации, профессиональный медиатор Ирина Манина рассказала, что жертвой буллинга может стать любой человек, который чем-то отличается от общества.

«Подвергнуться травле может любой человек: более умный в классе ребенок или тот, у кого есть физические дефекты. И дети, по сути своей, в подростковом возрасте не умеют еще владеть собой, поэтому возникает групповая травля. В основном это происходит среди мальчиков — им хочется, чтобы их заметили, показать свою значимость», — отметила специалист.

Как считает Манина, преподаватели в школах должны уметь вести беседу, выслушивать на перемене, уделять время тем, кто чувствует себя в коллективе некомфортно.

«Ребята-жертвы часто боятся обратиться к родителям, но терпеть такое издевательство ни в коем случае нельзя: можно при первой попытке поставить человека на место, можно отшутиться, перевести негатив в позитив — есть специальные способы», — посоветовала эксперт.

Как рассказали в «Радио 1», есть специальная схема, которой обучаются классные руководители, чтобы сохранить атмосферу в классе комфортной и безопасной.