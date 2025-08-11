Психолог рассказала, как правильно проживать эмоции

Психолог Юлия Винокурова в беседе с «Радио 1» рассказала, что хороший способ проживать эмоции – занятия творчеством.

«Это хорошо помогает прожить эмоции, которые мы не можем выразить. В том числе помогают музыка и песни, звукотерапия расслабляет и физиологически, и психологически», – сказала она.

Она считает, что музыка дает возможность очистить психику и мозг на некоторое время от переживаний, снизить уровень кортизола, повысить продуктивность.

«Но если серьезные проблемы с отношениями или с семьей, то лучше всего подключить специалиста и не исключать социальную активность в общих группах», – подытожила психолог.