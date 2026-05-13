Психолог рассказала, как подготовить школьников к итоговым экзаменам

Сочетание интеллектуальной и физической нагрузки необходимо для успешной подготовки школьников к итоговым экзаменам. Об этом рассказала семейный и подростковый психолог Анна Антонец.

Врач советует делать 15-минутный перерыв после 45 минут занятий, чтобы сделать разминку, так как чередование умственной активности с физической помогает мозгу лучше усваивать информацию и восстанавливать силы, сказала Антонец в беседе с «Крым 24».

Кроме этого, специалист советует родителям оказывать детям психологическую поддержку. Это поможет снизить уровень стресса у подростков.