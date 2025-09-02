Психолог рассказала, как отличить любовь от созависимости

Понятие «влюбленность» может быть мифом. С таким заявлением выступила семейный психолог Елена Русинова в беседе с «Радио 1».

Эксперт утверждает, что только зрелые и осознанные люди способны на настоящее чувство – любовь. А то, что многие называют влюбленностью, часто оказывается психологической зависимостью. Это происходит, когда человек бессознательно выбирает партнера, напоминающего ему родителя, чтобы восполнить не удовлетворенные в детстве потребности.

Русинова добавила, что современное поколение можно охарактеризовать как «выросшее, но недозревшее», поэтому люди путают базовую симпатию и совпадение ценностей с глубоким чувством. По ее словам, такие связи обречены на быстрый разрыв и приносят больше страданий, чем счастья.