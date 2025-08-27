Психолог рассказала, как мотивировать ребенка к учебе

Начало учебного года — это время серьезного стресса и сложной адаптации для школьников, и в наибольшей степени это касается первоклассников. Как правильно настроить ребенка на учебный процесс, снизить тревогу и помочь ему влиться в новую жизнь, в беседе с ИА «Время Н» рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры практической психологии Мининского университета Елена Маннанова.

«Поступление в школу — это кризисный период в жизни ребенка, известный как „кризис семи лет“. Меняется социальная роль: из дошкольника он превращается в ученика, у которого появляются обязанности и ожидания со стороны общества», — отмечает психолог.

Специалист поясняет, что грамотная психологическая подготовка позволяет уменьшить тревожность и стресс, создать позитивный образ школы, облегчить адаптацию и избежать негативных реакций.

«Неизвестность пугает. Когда ребенок представляет, что его ждет, его страх перед новым уменьшается. Если школа преподносится как что-то интересное и увлекательное, а не как „взрослая суровая обязанность“, у ребенка возникает внутренняя мотивация к учебе», — рассказала кандидат психологических наук.

Эксперт советует родителям обсуждать школу в позитивном ключе, но сохраняя реализм. К примеру, можно делиться своими хорошими воспоминаниями и историями о дружбе. Но создавать идеализированную картину не стоит: важно объяснить, что могут встретиться и трудные задачи, требующие упорства. Именно терпение, любовь и поддержка близких становятся тем надежным фундаментом, на котором строится школьное будущее ребенка.

«Создайте чувство предвкушения. Совместный поход за школьными принадлежностями, выбор красивого рюкзака, пенала, формы — все это создает приятное ожидание праздника», — добавила доцент кафедры практической психологии нижегородского вуза.

Особое внимание в процессе подготовки стоит уделить социальной адаптации. Для будущих первоклассников навыки общения — умение знакомиться, просить о помощи и разрешать небольшие конфликты — часто важнее, чем умение читать. Безусловно, необходимо скорректировать и режим дня. Начав постепенно сдвигать его в сторону школьного графика за две-три недели до 1 сентября, можно значительно снизить нагрузку на нервную систему в первые учебные дни.

Стоит помнить, что основной язык ребенка — это игра, поэтому через нее можно проработать многие ситуации. Наиболее показательна ролевая игра в школу, где ребенок примеряет на себя роли и ученика, и учителя. Это помогает смоделировать учебную ситуацию. Такие игры, как «Море волнуется раз…», учат самоконтролю, а «Съедобное-несъедобное» — тренируют внимание и скорость реакции.