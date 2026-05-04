Психолог рассказала, как избежать депрессии и войти в режим после майских праздников

Семейный психолог Анастасия Кардиакос рассказала, как войти в режим после майских праздников, избежав депрессии. По ее словам, резкое ограничение в еде после праздного застолья может пагубно сказаться на организме.

«Резкие ограничения воспринимаются нашим мозгом как угроза: растёт кортизол (гормон стресса), падает серотонин (гормон настроения), что приводит к апатии, тревоге и еще большей тяге к «запретной» еде. Именно поэтому после «жесткого понедельника» к вечеру вторника вы снова едите пельмени. Это не слабоволие — это биохимия», — сказала Кардиакос в беседе с «Радио 1»..

Психолог посоветовала избегать жесткой диеты после праздников, так как это может привести к депрессии, усиленной голодом.

«Самая главная ловушка, когда отдых приравнивается к еде. Если ваш отдых в майские был сфокусирован в основном на еде и алкоголе (а не на прогулках, хобби или общении), то резкое изъятие этой еды — психологическая катастрофа», — объясняет Кардиакос.

Чтобы войти в колею после праздников, по мнению психолога, необходима «вернуться к себе».

«Первый пункт — возвращение к себе: «по чему я соскучился, что я хочу вернуть после этого изобилия, где у меня живот болит и отеки?». Уберите не все подряд, а то, что только раздражает аппетит. Диета воспринимается как лишение, но себе нужно давать больше внимания: я даю себе здоровый завтрак и не буду морить себя голодом. Начните с одного действия в день — например, сегодня выпейте стакан воды до завтрака, а завтра съешьте яичницу вместо булки», — посоветовала Кардиакос.