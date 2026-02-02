Психолог рассказала, как еда влияет на эмоциональное состояние

Семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» пояснила, что пища во многом управляет нашими эмоциями.

Эксперт уточнила, что еда влияет на гормональный фон, что напрямую сказывается на психике. Ярче всего это заметно у детей: из-за резкого скачка сахара в крови и выброса инсулина ребенок сначала становится гиперактивным, а затем – капризным и уставшим.

У взрослых, по словам эксперта, этот процесс устроен так же, хотя его могут сглаживать стресс или болезни. В любом случае, быстрые углеводы ведут к перепадам инсулина, а гормон – к скачкам энергии и настроения.

Специалист также отметила, что связь работает и в обратную сторону: наше душевное состояние сильно влияет на пищевые пристрастия. Так, желание перекусить чипсами, печеньем или конфетами часто бывает не настоящим голодом, а способом мозга справиться со стрессом.

«Это успокаивает нашу вестибулярную систему. Такая привычка уходит корнями в глубокое детство, еще до нашего рождения. В утробе матери ребенок сосет палец, чтобы самоурегулироваться. У взрослого ту же роль выполняет жвачка или бессознательное поедание снеков», – подытожила Сальникова.