Психолог рассказала, что нужно успеть сделать до Нового года

Конец года — идеальное время, чтобы подвести итоги, расчистить пространство вокруг себя и впустить в жизнь свежую энергию. Семейный психолог Юлия Юданова в беседе «Радио 1» поделилась несколькими шагами, которые помогут отпустить старое и осознанно встретить Новый год.

Физический порядок: речь не о простой уборке, а о внимательном разборе завалов. Пройдитесь по гардеробу, полкам и шкафам, без сожаления расставаясь с тем, что не радует или не используется.

речь не о простой уборке, а о внимательном разборе завалов. Пройдитесь по гардеробу, полкам и шкафам, без сожаления расставаясь с тем, что не радует или не используется. Цифровая гигиена: приберитесь на рабочем месте и в электронных устройствах: удалите лишние приложения, старые заметки и контакты. Это освободит не только память телефона, но и голову.

приберитесь на рабочем месте и в электронных устройствах: удалите лишние приложения, старые заметки и контакты. Это освободит не только память телефона, но и голову. Благодарность и признание: возьмите лист бумаги и выпишите все хорошее, что принёс уходящий год, — даже мелочи. А затем составьте отдельный список своих достижений, обязательно похвалив себя за каждый, даже самый скромный успех.

возьмите лист бумаги и выпишите все хорошее, что принёс уходящий год, — даже мелочи. А затем составьте отдельный список своих достижений, обязательно похвалив себя за каждый, даже самый скромный успех. Эмоциональная разгрузка: можно обратиться к психологу, сходить в храм или написать «письмо» обидчику, выплеснув накопившиеся эмоции на бумагу (отправлять его не обязательно).

Кроме того, важно наметить планы на следующий год, но ставить реалистичные и достижимые задачи. Список можно постепенно дополнять — главное, чтобы цели вдохновляли, а не тяготили.

«Подключите атмосферу: смотрите любимые новогодние фильмы, слушайте музыку, гуляйте в красиво украшенных местах, встречайтесь с близкими. Эти простые ритуалы помогут почувствовать волшебство приближающегося праздника», – отмечает психолог.

Главное — начать с маленьких действий. Постепенно наводя порядок во внешнем пространстве и мыслях, вы освободите место для новых возможностей и ярких впечатлений в наступающем году.