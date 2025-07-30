news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 30 июля 2025 16:03

Психолог рассказал, почему у водителей появляется агрессия друг к другу

Читайте нас в
Телеграм

На дорогах водители начинают соревноваться в статусе, что и является причиной большинства конфликтов. Об этом «Радио 1» рассказал психолог Сергей Ланг.

«Для большинства мужчин автомобиль — это способ повысить свою самооценку, самоутвердиться среди друзей, среди своего окружения, в глазах самого себя. Поэтому это воспринимается как некая игрушка. Чаще всего негатив водители испытывают к тем, кто, например, едет на машине гораздо лучше и дороже. Это порой пробуждает зависть и озлобленность», — сказал он.

Психолог считает, что злость водителей по отношению друг к другу часто является следствием личной неудовлетворенности и ощущения собственной неполноценности.

«Люди начинают мериться статусом на дороге. Вот основная проблема. Мы же не знаем материальный уровень человека, куда он едет, и просто начинаем сравнивать себя с другими», — объяснил Ланг.

#водители #психолог #советы
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани и Челнах с начала 2025 года подешевела аренда «однушек»

В Казани и Челнах с начала 2025 года подешевела аренда «однушек»

29 июля 2025
Хакеры сменили тактику DDoS-атак

Хакеры сменили тактику DDoS-атак

29 июля 2025