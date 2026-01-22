Психолог рассказал, как распознать депрессию у тех, кто ее скрывает

Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в разговоре с «Радио 1» рассказал, что депрессия — опасный недуг, потому что его очень легко проглядеть.

По словам эксперта, мы склонны оправдывать перемены в поведении близких, являющиеся признаком болезни, ожидая, что всё само наладится. Кроме того, люди с депрессией часто надевают «маску», сохраняя внешнее благополучие, в то время как внутри переживают опустошение.

Среди сигналов, указывающих на проблему, специалист отметил постоянный упадок сил и настроения дольше двух недель, потерю интереса к прежним увлечениям, заметные изменения в режиме питания и сна, необъяснимые боли, головокружения, желание избегать контактов, а также высказывания о бессмысленности жизни.

«Самое главное — не осуждать и не давать непрошеных советов («Возьми себя в руки!»). Попробуйте осторожно начать диалог, показать, что вы рядом и готовы поддержать. Ваша задача — не поставить диагноз, а мягко подвести близкого к мысли обратиться за профессиональной помощью к психотерапевту или психиатру. Это не слабость, а шаг к выздоровлению», — резюмировал Шамсутдинов.