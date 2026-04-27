Психолог рассказал, как погода влияет на настроение

Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» отметил, что климатические перемены действительно влияют на эмоциональный фон человека.

«Солнечные дни способны поднять уровень серотонина – гормона счастья. Мы становимся более активными, общительными и оптимистичными. В такие моменты мир кажется ярче, а проблемы – менее значительными. Но стоит лишь небу затянуться облаками, как настроение начинает меняться. Хмурые дни часто ассоциируются с апатией, снижением энергии и даже депрессией. Это не просто совпадение: исследования показывают, что у людей в дождливую погоду увеличивается вероятность проявления негативных эмоций», – отметил Шамсутдинов.

По словам эксперта, проснувшись в отличном расположении духа, человек может ощутить спад настроения, увидев за окном дождь и серость. Зимой, при коротком световом дне, у многих развивается сезонное аффективное расстройство.

«Это не просто лень или каприз: биохимия нашего организма меняется в зависимости от времени года», – подытожил Шамсутдинов.