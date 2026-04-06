Психолог рассказал, как легко управлять своими эмоциями

Клинический психолог Елена Кузнецова в беседе с «Радио 1» отметила, что справиться с обидой и чувством вины можно очень быстро и представила особый способ самоконтроля – саногенное мышление.

«Саногенное мышление – это оздоравливающий метод. Он создает здоровую философию обыденной жизни. Нам выбирать: быть здоровыми и счастливыми или несчастными и больными», – рассказала она.

В отличие от долгого психоанализа, этот метод действует как экстренная помощь – достаточно поменять привычные ходы мысли и осознать, что именно мешает благополучию.

«Эмоции – результат конкретных умственных операций. Нужно сначала угасить эмоцию (дыханием, движением), а потом размыслить обиду – разобрать как конструктор по деталям. Только так мы ослабляем негативный заряд», – подытожила Кузнецова.