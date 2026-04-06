news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 6 апреля 2026 19:52

Психолог рассказал, как легко управлять своими эмоциями

Читайте нас в
Телеграм

Клинический психолог Елена Кузнецова в беседе с «Радио 1» отметила, что справиться с обидой и чувством вины можно очень быстро и представила особый способ самоконтроля – саногенное мышление.

«Саногенное мышление – это оздоравливающий метод. Он создает здоровую философию обыденной жизни. Нам выбирать: быть здоровыми и счастливыми или несчастными и больными», – рассказала она.

В отличие от долгого психоанализа, этот метод действует как экстренная помощь – достаточно поменять привычные ходы мысли и осознать, что именно мешает благополучию.

«Эмоции – результат конкретных умственных операций. Нужно сначала угасить эмоцию (дыханием, движением), а потом размыслить обиду – разобрать как конструктор по деталям. Только так мы ослабляем негативный заряд», – подытожила Кузнецова.

#психолог #мнение эксперта
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Мы пережили горе»: в Нижнекамске продолжаются поиски 5 человек после пожара на НКНХ

6 апреля 2026
Вместо Фарида Мухаметшина депутатом Госсовета РТ стал Лутфулла Шафигуллин

6 апреля 2026
