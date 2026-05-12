Психолог рассказал, как депрессия вызывает хронические болезни

Психолог Юлия Белкина в разговоре с «Радио 1» рассказала, как депрессия и выгорание отражаются на физическом здоровье.

«Самая большая опасность истощения не в том, что вы долго чувствуете себя плохо, а в том, что в момент проживания этого состояния вы не можете знать о последствиях. Они приходят позже, часто в виде хронических болезней», – отметила она.

При этом здоровый образ жизни – это важная поддержка, но не универсальное решение. Самое важное – разрешить свои внутренние психологические конфликты.

«Я остаюсь на нелюбимой работе, потому что у меня ипотека. Но каждый день, находясь там, я испытываю стресс, и это привело меня к депрессии», – привела пример психолог.

Чтобы предотвратить серьезные осложнения, важно не принимать самостоятельно успокоительные или снотворные – они мешают увидеть реальную проблему. Кроме того, если после хорошего отдыха состояние не меняется, необходимо сделать короткий бесплатный тест и при рисках депрессии обратиться к специалисту.