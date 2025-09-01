Психолог рассказал, как адаптировать первоклассника к школе

Переход от детского сада к школьной жизни – важный этап в жизни ребенка. Чтобы он прошел мягко и уверенно, важно развить у ребенка психологическую готовность. Об этом «Радио 1» рассказал психолог Учебного центра НИКИ детства Евгений Лыков.

Он отметил, что ключевыми составляющими готовности к школе являются когнитивная – то есть наличие базовых знаний, эмоционально-волевая – способность управлять своими эмоциями и доводить задания до конца и социальная – умение взаимодействовать со взрослыми и с ровесниками.

«Именно эмоционально-волевая и социальная готовность говорят об успешной адаптации к школе. И взрослые могут помочь ребенку развить и укрепить эти сферы. Например, можно поиграть со своим ребенком в игру "Ты ученик, а я учитель". Это снизит страхи перед новым», – сказал Евгений Лыков.

Для тренировки самоконтроля и усидчивости психолог рекомендует настольные игры, такие как лото, мемо и «угадай кто». Также важны ежедневные ритуалы, которые создают у ребенка ощущение стабильности и безопасности.

Лыков подчеркнул, что даже при тщательной подготовке ребенок может испытывать тревогу и капризничать. Это нормальная реакция на стресс. Родителям важно сохранять спокойствие, поддерживать ребенка и не обесценивать его чувства.