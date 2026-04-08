Общество 8 апреля 2026 17:54

Психолог: привычка к быстрой смене информации мешает детям воспринимать печатные тексты

Завкафедрой психологии труда и психологического консультирования Института педагогики и психологии МПГУ, эксперт Минпросвещения Елена Пучкова в беседе с «Радио 1» отметила, что проблема с восприятием длинных текстов у детей, выросших с планшетами, связана не с «клиповым мышлением», а с привычками, формирующимися в раннем возрасте.

«Дети начинают использовать скроллинг еще до того, как учатся читать. Сначала они под присмотром родителей просматривают картинки и ролики. Это формирует привычку к быстрой смене информации без достаточного осмысления. Там не нужно ничего осмысливать – ты просто удовлетворяешь первичный возникший интерес», – рассказала она.

В итоге, печатные книги, которые требуют внимания, кажутся им скучными и сложными, потому что мозг детей привык к быстрой смене кадров и визуальной стимуляции.

Эксперт подчеркнула, что решить проблему можно через воспитание правильных привычек: учить детей осмысливать прочитанное, а не просто пролистывать.

#мнение эксперта #психолог #дети
