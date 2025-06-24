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Общество 24 июня 2025 17:56

Психолог: Поколение Z предпочитает аудиокниги традиционным печатным изданиям

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Представители поколения Z предпочитают аудиокниги традиционным печатным изданиям, а также больше уделяют времени осознанности и саморазвитию. Об этом «Радио 1» рассказала психолог Анна Баленко.

«Эти молодые люди осознали, что мир не собирается под них прогибаться и что мир, по сути, ничего им не должен, а с учетом кризисов и неуверенности в своем будущем, они как раз пытаются сейчас стать более осознанными, чтобы иметь возможность адаптироваться к реалиям», – пояснила эксперт.

Баленко также отметила, ссылаясь на данные книжных сервисов, что зумеры отдают предпочтение литературе по психологии, саморазвитию и финансам.

Кроме того, эксперт добавила, что зумеры не проявляют интереса к чтению многотомных произведений, таких как «Война и мир». По ее словам, они предпочитают слушать аудиокниги или читать краткие изложения.

Что касается популярности вязания среди зумеров, Баленко объясняет это высоким уровнем тревожности, характерным для представителей этого поколения. Занятия мелкой моторикой, такие как вязание, помогают снизить уровень тревоги, добавила эксперт.

#психолог
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