Психолог перечислил техники, помогающие расслабиться после рабочего дня

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Современный ритм жизни с его стрессами, высокой нагрузкой и постоянной спешкой требует от человека умения эффективно расслабляться и восстанавливаться. Психолог Роман Цветков в беседе с «Радио 1» поделился техниками, которые помогают снять умственное напряжение и улучшить психоэмоциональное состояние.

По его словам, не всем подходит активный способ восстановления, например спортзал или силовые тренировки. Для некоторых более эффективны ментальные практики и визуализация.

«Кто-то идет в фитнес, толкает штангу, и это ему не помогает. А кто-то просто сидит в позе “Лотоса” 15 минут в день, и представляет себя на волнах», – заметил Цветков.

Он объяснил, что суть таких техник в активации зеркальных нейронов:

«Есть такой механизм в психологии: становишься на лыжи, закрываешь глаза, представляешь снег и по горкам скачешь. В этот момент у человека включаются зеркальные нейроны, и мозг воспринимает, что он, правда, релаксировал и получал нужные гормоны радости. Это уже медитация», — отметил специалист.

Психолог выделил отдых на природе как наиболее эффективный способ восстановления.

«Это полнейший релакс, и стойкость человека будет увеличиваться за счет того, что он отдыхает, получает удовольствие, поддерживая свое здоровье. Можно просто пойти в лес, разжечь с друзьями костер, поиграть на гитаре», – сказал Цветков.

По его мнению, природная среда помогает человеку восстановиться на глубинном уровне:

«Только природа может разгрузить нас, спасти от городских инфразвуков, которые совпадают с колебаниями наших внутренних органов. Нужно спасаться природой», – подчеркнул он.

Кроме того, среди универсальных способов расслабления он назвал йогу, танцы и любые формы физической активности.