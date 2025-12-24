Психолог объяснила всплеск детских обращений на телефон доверия

Количество звонков от детей и подростков на телефон доверия в Московской области, связанных с тревожными состояниями и депрессией, увеличилось на 20%. О причинах роста и способах защиты психического здоровья молодежи в эфире «Радио 1» рассказала вице‑президент Фонда социально‑психической помощи семье и ребенку Татьяна Шишова.

По данным фонда, чаще всего дети обращаются к специалистам из‑за личностных переживаний, одиночества и низкой самооценки – таких звонков почти 14 тысяч. Еще около 12 тысяч связаны с буллингом и конфликтами в школе, а более 7 тысяч – с семейными трудностями.

Шишова подчеркнула, что причины ухудшения эмоционального состояния подростков комплексные. Среди них – чрезмерные учебные нагрузки, формирующие школьные неврозы, давление культуры успеха, а также распространенность травли в образовательной среде. Отдельную угрозу, по ее словам, представляет раннее и неконтролируемое погружение детей в цифровую среду.

«Само по себе долгое пребывание перед экраном ослабляет психику. Но, с другой стороны, та информация, которой многие дети там напитываются… очень много ведь такого депрессивного, деструктивного контента», – отметила эксперт.

Она также обратила внимание на опасную тенденцию романтизации психических расстройств среди подростков и на дефицит живого общения, который лишает детей необходимой эмоциональной поддержки. В качестве профилактики Шишова рекомендует как можно позже знакомить ребенка со смартфоном и выстраивать в семье содержательный диалог.

«Самое главное – уметь отслеживать изменение в поведении ребенка. Если он стал повышенно раздражительным или плаксивым, надо предположить, что это не на пустом месте», – подчеркнула она.

По мнению эксперта, решать проблемы, связанные с буллингом, необходимо совместно – родителям и школе. Учебные заведения, считает Шишова, должны нести ответственность за психологический климат в коллективе. Главная рекомендация – не терять контакт с подростком.

«Родители продолжают быть очень большими фигурами в его жизни. Важно просто перевести общение на более взрослый, сознательный и интересный уровень», – заключила вице‑президент фонда.