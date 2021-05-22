Психолог объяснила татарстанцам, как восполнить иссякшие жизненные силы

Часто люди сталкиваются с ситуацией, когда жизненные силы иссякли, настроение сниженное и нет желания что-либо делать. Как справиться с этим состоянием в специальном прямом эфире о психологическом здоровье на видеохостинге YouTube рассказала кандидат психологических наук, начальник отдела психологического сопровождения Министерства молодежи РТ Вера Герасимова.



«Нужно войти в то состояние, которое в наше время зачастую нарушается, осознание своего физического присутствия в определенной ситуации, не только физического, но и мысленного, потому что в состоянии усталости мы постоянно находимся в мыслях о детях, о работе, о переживаниях, стрессах. Нужно четкое осознание, где я нахожусь, кто вокруг меня», - отметила спикер.



Себя надо мысленно собрать, добавила Вера Герасимова.



«Второй момент – ориентировки. Что я могу сделать, чтобы себя поддержать», - рассказала психолог.



Она посоветовала вспомнить свое «место силы» - то, что всегда приносит положительные эмоции. Психолог заверила, что такое место есть у всех, главное его нащупать. Также радость и силы приносят приятные ароматы, для большинства таким является запах цитрусовых, потому что он ассоциируется с празднованием Нового года.



«Если что-то произошло и что-то меня останавливает – нет сил, нужно подумать, откуда я могу их почерпнуть, но помимо «подумать» надо начать это делать. Это тоже очень важный момент, потому что делать всегда сложнее», - заключила спикер.

