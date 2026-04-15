Психолог объяснила рост числа психических расстройств у подростков в России

Рост числа подростков с расстройствами психики в России действительно наблюдается, но это связано с улучшением диагностики. Об этом «Татар-информу» рассказала детский психолог Дарья Дугенцова.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные Росстата сообщили, что заболеваемость психическими расстройствами среди подростков 15-17 лет в России выросла на 53% за десять лет.

«Наука и медицина не стоят на месте, растет выявляемость. Например, сегодня много говорят об СДВГ. Дело не в том, что дети повально столкнулись с этим синдромом, а в том, что мы научились правильно его диагностировать. То же самое можно сказать про тревожное, депрессивное и биполярное расстройства», – отметила Дарья Дугенцова.

По словам психолога, чаще всего на прием к ней попадают дети, которые занимаются селфхармом – наносят себе увечья. На втором месте – пациенты с депрессией, на третьем – с биполярным расстройством.

«Проблемы с психическим здоровьем безусловно влияют на успеваемость подростка. В упадническом настроении ребенку сложно не то что уроки учить, а жить. Иногда с таким состоянием тяжело совладать и взрослым людям. Понятно, что детям еще труднее», – уверена Дугенцова.

Почему подростки сталкиваются с психическими расстройствами? Психолог уверена, что здесь играет роль совокупность факторов. Во-первых, это социальный фактор – с кем общается и дружит подросток.

«Второй фактор – семья. Играет роль то, насколько "качественно" устроена система семьи, как родители общаются с детьми: поддерживают, понимают ли, развит ли у них эмоциональный интеллект. Причем влияет вся семейная ячейка – дело не только в родителях. Нельзя забывать о влиянии братьев и сестер, бабушек и дедушек», – подчеркнула специалист.