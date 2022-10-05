Психолог объяснила, почему подростки импульсивные и эмоционально нестабильные

В подростковом возрасте дети эмоционально нестабильные из-за особенностей формирования головного мозга. Об этом рассказала медицинский психолог Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева Ильгиза Исмагилова.

«Подростковый возраст самый трудный и самый сложный из всех детских возрастов, который определяет становление личности. На данном этапе происходит важный процесс. Если ребенок до подросткового возраста ориентирован на мнение взрослых, на правила, которые ими устанавливаются, то сейчас мнение взрослых и какие-то ограничители уходят в прошлое, а своя опора у ребенка еще не сформировалась», – рассказала она.

К тому же в этом возрасте у ребенка происходит гормональная перестройка организма, половое развитие и трансформация двух отделов мозга.

«Это лимбическая система, которая отвечает за наши эмоции, центр удовольствия. И это префронтальная кора, которая курирует саморегуляцию, определяет социальное поведение человека. Конечно, в подростковом возрасте быстрыми темпами развивается именно лимбическая система, которая делает подростка таким эмоционально нестабильным, импульсивным. А префронтальная кара находится только на стадии формирования», – объяснила медицинский психолог.

Именно из-за этого дети в этом возрасте совершают необдуманные поступки, подросток испытывает эмоциональные качели.