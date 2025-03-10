Психолог объяснила, почему некоторым людям трудно найти свою пару

В современном мире найти подходящего партнера сложно из-за различий в целях и ценностях. Об этом в интервью «Радио 1» рассказала кандидат психологических наук Анастасия Лысакова.

«Люди, заточенные на создание семьи — это одна категория, другая — абсолютно не заточена. И когда они встречаются, происходит несовпадение, фрустрация неизбежна», — отметила эксперт.

Согласно опросу ВЦИОМ, семь из десяти россиян не боятся одиночества. Однако 40% отметили рост числа одиноких людей в их городах за последние пять лет. Только четверть респондентов считают, что найти партнера сейчас легко, в то время как 63% уверены в обратном.

Лысакова добавила, что за последние 20 лет социальные ценности сильно изменились, что нарушило традиционные устои семейных отношений.

«Раньше в возрасте 20−25 лет было нормально быть женатым или замужем и иметь детей. А сейчас все поменялось: все строят карьеру, все эмансипированы, и вот из-за этого, конечно, сложности», — подчеркнула эксперт.

Психолог также отметила, что страх повторить ошибки и испытать боль часто становится препятствием в личной жизни.

«Иногда даже после одного неудачного случая складывается установка, стереотип, что все обманщики, лжецы, никому нельзя верить. Люди себя оберегают от боли — это частое явление», — пояснила она.