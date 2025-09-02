Психолог объяснила, как письмо от руки помогает контролировать эмоции

Запись собственных мыслей и чувств на бумаге способна значительно облегчить психологическое состояние. Как объяснила «Радио 1» психолог Дарья Сальникова, письменная речь влияет на работу мозга, позволяя яснее осознавать и перерабатывать переживания.

Особенно эффективно такое упражнение, когда внутри скопилось много отрицательных эмоций, считает эксперт. Вместо того, чтобы выплескивать раздражение на близких, лучше изложить все на бумаге.

«Зачастую при эмоциях хочется сказать что-то неконструктивное, чтобы это не высказывать партнеру, можно написать письмо, выписать на листочке. То есть вы выплесните и оставите эмоции на бумаге, а дальше сможете конструктивно мыслить и выражать в словах свои задумки», — отметила она.