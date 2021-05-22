Психолог объяснила, как перестать сравнивать себя с идеальными людьми из интернета

Люди, которые завидуют продуктивности «идеальных» людей из социальных сетей, зачастую не видят обратную сторону жизни интернет-героев. Таким мнением в прямом эфире поделилась клинический психолог, ассистент кафедры психотерапии и наркологии КГМА Марина Кирюхина.

«Instagram придумали, чтобы как-то раззадорить наше эго. Действительно, он всех бесит и заводит, вызывает в нас кучу разных эмоций, никак не равнодушие. Во-первых, нужно понимать, что мы люди и на самом деле фотографии, сторис в Instagram — это какой-то миг, а в сутках 24 часа. Все 24 часа невозможно быть продуктивным», — отметила она.

За идеальными страницами в социальной сети может скрываться разное, уверена психолог. По ее словам, необходимо себе напоминать, что постоянная активность на своих страницах забирает время для реальной жизни.

«Если меня это так волнует, задевает, что я хочу в жизнь привнести, то можно задать этот вопрос: „Могу ли я поучиться какому-то моменту или вести свой инстаграм более активно, но при этом сохраняя ресурсы?“ Когда я бегу за кем-то, то я никогда не смогу его догнать. Сравниваем всегда только с собой: „Раньше я вообще не вел Instagram, а теперь я его веду — я молодец“», — дала совет Марина Кирюхина.

А если идеальные люди из социальных сетей окончательно выводят вас из себя, можно просто удалить приложения с гаджета.