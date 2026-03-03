Психолог объяснила, как кожные заболевания связаны с психикой ребенка

Зуд, крапивница и экзема у детей не всегда возникают из-за аллергии на шерсть животных или продукты. Иногда кожные реакции могут быть связаны с эмоциональным состоянием ребенка и атмосферой в семье. Об этом «Радио 1» рассказала медицинский психолог НИКИ детства Минздрава Московской области Тамара Григорьянц.

«Психосоматически дети реагируют на тревоги, на атмосферу нестабильности или гиперопеки в семье. Есть конфликт между тем, что ребенок хочет материнской любви, но боится быть отвергнутым. Или наоборот, он “залюблен”, когда мать использует его как щит между собой и внешним миром», – объяснила эксперт.

Психосоматические реакции встречаются не только у малышей, но и у подростков. При этом аллергия и другие кожные заболевания могут усиливать эмоциональные трудности. Постоянный зуд делает ребенка гиперактивным, возбужденным и неспособным к контакту.

Григорьянц подчеркнула, что, если проблема регулярно возвращается и у нее нет явной физической причины, семье стоит обратиться за консультацией к психологу. Для маленьких детей терапия проходит в игровой форме с использованием дыхательных упражнений. Родителям такие консультации помогают обсудить и проработать темы, которые долгое время замалчивались.