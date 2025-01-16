Психолог объяснила интерес людей к скандалам и мистике нехваткой дофамина

Увлечение людей скандалами и мистикой может свидетельствовать о недостатке дофамина. Об этом «Радио 1» заявила клинический психолог Дарья Сальникова.

Она объяснила это тем, что уровень дофамина остается одинаковым вне зависимости от того, смеются ли люди, плачут или спорят. Главное – это интенсивность и вовлеченность в эмоции, а не их качество, отметила психолог.

Дарья Сальникова отметила, что «желтая пресса» служит средством для получения необходимых эмоций, и в этом нет никаких психологических отклонений.

«Люди с менее насыщенной жизнью начинают искать яркие эмоции через телевидение, в то время как те, кто живет более активно – телевизор либо не смотрят, либо останавливаются на каких-то познавательных подкастах. Это не психологическое отклонение, а компенсация простого наслаждения», — отметила Сальникова, добавив, что многие находят острые ощущения в путешествиях или новых увлечениях.