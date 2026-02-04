Психолог объяснил тягу людей к скандальным шоу и фильмам ужасов

Психолог объяснил, почему некоторых людей так тянет к сериалам о преступниках, фильмам ужасов, а также к новостям о громких скандалах и чужих конфликтах. По словам специалистов, за этим стоит не просто любопытство, а попытка справиться с эмоциями и реальностью.

Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» отметил, что скандалы, интриги и расследования работают как «безопасный эмоциональный аттракцион».

«Просмотр триллера или слежка за чужим конфликтом позволяет безопасно испытать прилив адреналина, страха или гнева. Это как катание на американских горках для нервной системы – мы взвинчены, но знаем, что в безопасности», – сказал он.

Кроме того, наблюдая за манипуляциями в шоу или поведением преступников в сериалах, люди подсознательно учатся распознавать потенциальную опасность. Однако переизбыток подобных сюжетов может иметь обратный эффект и усиливать тревожность.

По словам эксперта, одной из главных причин остается желание уйти от собственных проблем. Захватывающий сюжет полностью переключает внимание и временно отвлекает от личных переживаний.

Также психолог добавил, что обсуждение популярных сериалов или громких скандалов часто объединяет людей и создает ощущение «причастности к сообществу».