Общество 26 февраля 2026 14:57

Психолог объяснил, когда «достигаторство» становится причиной семейных конфликтов

Стремление к постоянным достижениям и новым дипломам может вызывать напряжение в семье. Об этом «Радио 1» заявил психолог Сергей Ланг.

По его словам, проблема возникает тогда, когда человек активно учится и вкладывает деньги в курсы, но это не приносит дохода. В результате появляются сомнения в собственной компетентности, разочарование и финансовые споры.

«Когда человек работает много, а денег нет, он начинает думать: может, я плохой специалист?. На фоне этого появляются проблемы в семье. Возникает снежный ком: работу я ненавижу, дома меня не ценят. Человек мечется, и ничем хорошим это не заканчивается», – отметил Ланг.

Эксперт отметил, что саморазвитие полезно, если оно соотносится с реальными возможностями и сопровождается открытым обсуждением бюджета и ожиданий внутри семьи.

#психолог #советы
