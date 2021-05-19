Психолог объяснил, как непроработанный стресс ребенка влияет на его будущую жизнь

Все стрессы и психотравмы, которые возникли в детстве и остались без внимания, проявятся во взрослой жизни. Об этом в организованном властями Татарстана прямом эфире рассказал директор специализированных программ Московского центра защиты детей от стресса Алексей Захаров.

«Какие-то вещи ребенок проживает достаточно легко и легче, чем взрослый человек. Но какие-то вещи, особенно стрессовые факторы, которые являются опорными раздражающими точками, если у ребенка не проработаны, то они потом будут сказываться у него в течение всей его жизни и запомнятся на всю его жизнь», — рассказал спикер.

По словам психолога, механизм возникновения и работы стресса у детей и взрослых одинаков, но реакция и выход из стрессовой травмы отличаются, потому что организм ребенка более лабилен. Какие-то случаи он может довольно быстро отпустить, а другие, напротив, оставят след в его жизни.

Дети могут быть внешне спокойны после травмирующих психику событий, но взрослые должны быть готовы к тому, что травма проявится на любом из последующих этапов их жизни.

«Во взрослой психологии, говоря о проблемах взрослого человека, мы каждый раз говорим, что все проблемы взрослого человека — из детства», — добавил Алексей Захаров.