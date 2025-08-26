Психолог объяснил, как морально подготовить ребенка к новому учебному году

До начала нового учебного года остаются считаные дни, и родители активно закупают канцтовары и школьную форму. Однако специалисты напоминают: не менее важно психологически подготовить ребенка к возвращению в учебную среду.

Старший преподаватель Научно-исследовательского клинического института детства Московской области Евгений Лыков в беседе с «Радио 1» отметил, что разговоры о школе стоит начинать минимум за две недели до 1 сентября. Это помогает ребенку постепенно настроиться на перемены и избежать стресса.

«Должно быть три готовности: когнитивная (знание букв и цифр), эмоционально-волевая (умение управлять своими эмоциями и желаниями) и социальная (умение находиться в окружении)», – сказал эксперт.

Лыков подчеркнул, что адаптация к школьному ритму – процесс индивидуальный, и ускорить его невозможно. «Даже взрослым, чтобы выйти из отпуска, нужно время», – добавил он.

Он отметил, что взрослый должен понимать чувства ребенка – даже интуитивно, потому что тот зачастую не осознает, что его волнует.