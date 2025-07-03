Психолог объяснил, как фильмы ужасов влияют на психику человека

Зарубежные эксперты считают, что фильмы ужасов могут оказывать положительное влияние на психологическое состояние зрителя. Психолог Илья Слободчиков в разговоре с «Радио 1» дал комментарий по этому поводу, отметив, что многое зависит от обстоятельств, сюжета и психического состояния человека.

«Это очень индивидуально. Здесь не может быть единой точки зрения, потому что все люди реагируют по-разному. У всех начинается своя ассоциативная картина», — сказал он.

По словам специалиста, фильмы ужасов можно применять в психотерапевтических целях под строгим контролем специалиста.

«Нужно понимание, для чего это делается, ведь фильмы в жанре ужасов не обязательно страшилка или кровавый триллер, это могут быть вещи с психологическим напряжением, но в широком массовом применении никакого эффекта нет», — заключил он.