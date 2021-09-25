Психолог о причинах одиночества подростков: Родители лишили детей шанса общаться с ними

Сегодняшние родители лишили своих детей возможности с ними общаться, из-за чего подростки чувствуют себя одинокими. Об этом в «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым сказала психолог Людмила Невоструева.

«Иногда мы не видим своих детей, потому что много работаем. Мы лишили детей возможности общаться с нами», — посчитала она.

Специалист посетовала на то, что у многих людей поменялись жизненные ценности: теперь детей любят за что-то — за хорошие оценки, за успешные соревнования, выступления.

«Бывает больной ребенок, но родители столько тепла ему дарят, что он не может быть агрессивным. Да, он больной, но он добрый. И я знаю, работая с детьми уже не первый год, какими они бывают добрыми», — рассказала Невоструева.

Она подчеркнула, что раньше дети гуляли на улице, общались, а потом приходили домой, отдохнув психологически, однако сегодня они не могут так делать, потому что родители с малых лет начинают их водить в кружки.

«Не успел родиться, уже бегает, бедный, на уроки английского или французского языков. И как страшно бывает, когда нам приводят пятилетних детей, которых на платных занятиях у логопеда к стулу скотчем привязали, потому что у них СДВГ. А они не могут сидеть, у них испуг. И мама помогала этому логопеду. Какой нервный срыв у ребенка», — сказала специалист.

Невоструева пояснила, как решить проблему одиночества у детей и возникновение у них психологических проблем.

«Нужно любить детей безусловной любовью — не за что-то, а просто так. Мы сами не умеем любить. Любим мужа, потому что у него высокая зарплата, или жену за то, что она красивая и с ней не стыдно выйти на улицы. Мы сами должны быть примером безусловной любви. И тогда, когда ребенок почувствует теплоту, он захочет общаться, рассказывать о своих проблемах, проводить с родителями больше времени», — резюмировала она.