Психолог о подростках: «Они не видят проблемы в выпивке, ведь это возраст экспериментов»

Айдар Шарафутдинов рассказал, почему отвратительный вкус алкоголя привлекает детей и как уберечь ребенка от формирования зависимости

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Разрушаем у подростков мифы об алкоголе и табаке»

Вот-вот начнутся новогодние праздники с застольями – нередко дети и подростки вынуждены наблюдать за развлечениями «для взрослых».

О том, почему отвратительный вкус алкоголя привлекает детей и как уберечь ребенка от формирования зависимости, педагог-психолог Айдар Шарафутдинов рассказывает подросткам и молодежи, проводя интерактивные занятия в вузах и ссузах.

«Психологи нашего центра работают по индивидуальным запросам молодежи, а также с группами учащихся в разных учебных заведениях Казани. В первую очередь мы стараемся обсудить пагубные привычки с первокурсниками, потому что они молоды и только получили глоток свободы. Наши специалисты занимаются профилактикой экстремизма и психоактивных веществ, в первую очередь легальных – табака и алкоголя», – рассказал Айдар Шарафутдинов.

Айдар Шарафутдинов разговор с подростками строит на интерактиве. По его словам, обычные лекции на них не оказывают практически никакого эффекта.

«Я обсуждаю с молодежью мифы и факты про табак и алкоголь, показываю видео. Моя задача не просто посеять разумное, доброе, вечное, моя задача – подняв темы, касающиеся алкоголя и табака, разграничить научные факты и бабушкины сказки», – объяснил психолог.

«Часть того, что вы видите в поведении пьяного человека, не является химическим воздействием этанола на мозг. Большая часть поведения пьяного человека социально обусловлена» Фото: © «Татар-информ»

По словам эксперта, основное заблуждение – считать, что именно алкоголь раскрепощает человека и заставляет его творить порой безумные вещи.

«Часть того, что вы видите в поведении пьяного человека, не является химическим воздействием этанола на мозг. Большая часть поведения пьяного человека социально обусловлена. Дети в процессе наблюдения за взрослыми подмечают изменения в их поведении, которые связывают с воздействием алкоголя, и, подражая им, воспроизводят в своем», – заверил педагог-психолог.

В пример психолог привел историю обнаруженного в джунглях племени, которое не использует продукты брожения и употребляет в пищу только свежие продукты. Соответственно, никакой спиртосодержащей продукции они никогда не пробовали.

«Тогда антропологи решили посмотреть, как на этих людей будет действовать алкоголь, проявятся ли какие-то социокультурные различия. Они отобрали мужчин, которые по возрасту уже не склонны к зачатию, чтобы не подрывать генофонд, и налили им чистого алкоголя. Я спрашиваю молодежь на интерактивных занятиях: “Как вы думаете, что сделали аборигены после того, как выпили?” Ответы бывают разные, чаще всего говорят о том, что аборигены начинают просить еще, вести себя развязно и приставать к женщинам, но это не так», – рассказал специалист.

Все гораздо проще – на самом деле, эти люди просто уснули, и все. Они не демонстрировали никакого вызывающего поведения. Они выпили и поддались естественной реакции организма в ответ на наличие в нем спирта.

«Алкоголь – депрессант, он тормозит центральную нервную систему. Естественная реакция на него – сон. Все остальное, что мы знаем об алкоголе и пьяных людях, социально сформировано. Конечно, молодые люди удивляются, они же видят повсюду совершенно другое поведение. В кино, в поведении других людей и так далее», – объяснил Айдар Шарафутдинов.

Или миф про курение – многие уверены, что оно помогает снимать стресс.

«Если бы это было правдой, то курильщики были бы гораздо более расслабленные, чем некурящие. Но на самом деле курильщики начинают испытывать стресс, когда они не курят, и избавляются от него только снова покурив. Когда они долго не курят, они становятся более раздражительными», – рассказал Айдар Шарафутдинов.

Бесплатную помощь в службе «Выбор» центра «Доверие» могут получить молодые люди от 14 до 35 лет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Молодежь не видит в алкоголе проблему, так как это возраст экспериментов»

По словам Айдара Шарафутдинова, у молодежи есть свои причины для обращения к психологам, зависимости в этом списке стоят далеко не на первом месте.

«Молодые люди обращаются к нам очень часто, у нас есть группа в социальных сетях, которая за последние три года очень сильно раскрутилась. Так как мы оказываем бесплатную психологическую помощь, последнее время у нас к некоторым специалистам стоят большие очереди. Но попасть на прием смогут все, у кого есть такая необходимость. Чаще всего к нам обращаются девушки, и записываются они к женщинам-психологам, поэтому к ним на прием попасть сложнее», – рассказал психолог.

Бесплатную помощь в службе «Выбор», центре «Доверие» могут получить молодые люди от 14 до 35 лет.

«К нам очень редко обращаются дети, иногда обращаются подростки, но чаще всего психологическая помощь требуется студентам с первого по третий курс. Ребенка к нам могут привести его родители. В последнее время к нам стали обращаться взрослые люди от 30 до 35 лет. Они понимают, сколько стоят такие услуги, – зачем им тратить деньги, если они могут получить эту помощь у нас бесплатно», – объяснил Айдар Шарафутдинов.

Айдар Шарафутдинов разговор с подростками строит на интерактиве. Обычные лекции на них не оказывают практически никакого эффекта Фото: kazanveterinary.ru

Студентов-первокурсников, по словам эксперта, чаще всего беспокоят отношения внутри коллектива. Допустим, молодой человек переехал в Казань, заселился в общежитие и не сошелся характером с соседом, а уживаться и налаживать быт как-то надо.

«Частенько молодежь беспокоит любовь или ее отсутствие, в последнее время обращаются с темой самоидентификации. В интернете много информации, которую подростки пытаются применить к себе, и это иногда вызывает в них некоторые внутренние конфликты, которые важно решить», – дополнил Айдар Шарафутдинов.

С просьбой помочь бросить пить обращаются уже люди постарше. Те, кому до 22 лет, по словам психолога, крайне редко обращаются с проблемами зависимостей, так как это возраст экспериментов. Они еще не получили никакого негативного эффекта для здоровья, поэтому не видят в этом проблемы.

«В разных возрастных группах есть люди, которые привержены здоровому образу жизни, и те, кто экспериментирует. Когда я провожу интерактив и общаюсь с ребятами, я пытаюсь сделать так, чтобы верные мысли исходили не от меня, а от их товарищей. Потому что кто я для них? Левый дядька, а авторитет они в этом возрасте видят в своих товарищах. Я посредством общения сразу со всеми корректирую поток их мыслей в нужное русло. Главное, чтобы этот разговор не забылся, чтобы потом они обсуждали нашу встречу друг с другом и продолжали делиться мыслями», – сказал он.

«Частенько молодежь беспокоит любовь или ее отсутствие, в последнее время обращаются с темой самоидентификации» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Говорить детям, что пить – плохо, и самим выпивать рядом с ними – это очень гиблая политика двойных стандартов»

По словам Айдара Шарафутдинова, главная причина возникновения интереса к вредным привычкам у детей – это их ближайшее окружение, фильмы, которые они смотрят.

«Дети хотят понять, что от употребления алкоголя получают взрослые. Они экспериментируют. Первое, что толкает на употребление любого вещества, особенно в малом возрасте, – это любопытство: “Взрослые что-то делают, а нам не дают. Это же интересная штука, взрослым ведь это интересно!”», – сказал он.

В пример влияния окружающей среды на человека психолог привел случай из своей жизни.

«Я впервые покурил в 5 лет, мне предложил двоюродный брат. Хотя никто у нас в семье не курил. Мы просто наблюдали за посторонними людьми, насобирали бычков и покурили за гаражами. Опыт такой себе, ничего хорошего в нем нет. Сейчас я не курю», – рассказал Айдар Шарафутдинов.

По его словам, детям интересно не просто воспроизвести процесс курения, но и даже просто сделать вид, что они курят – палочку или чупа-чупс. Якобы они пытаются таким образом вести себя «по-взрослому».

«Главная причина возникновения интереса к вредным привычкам у детей – это их ближайшее окружение» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Чтобы дети не впитали в себя вредные привычки после вашего застолья, есть очень простой и логичный выход – не пить. Посадить их рядом с собой и пить вместе с ними то, что они пьют. Личный пример – лучший пример. Говорить детям, что пить – плохо, и самим при этом выпивать рядом с ними – это очень гиблая политика двойных стандартов. Помните, ваши дети не дураки. Они наблюдательны и делают свои выводы из ваших действий», – отметил психолог.

Айдар Шарафутдинов рассказал родителям, как правильно реагировать на подростка, если он пришел домой пьяным.

«Первое, что вам нужно сделать, – уложить его спать. Бесполезно о чем-то с ним говорить, пока он пьяный. На следующий день он придет в себя, и можно будет с ним спокойно поговорить. Если у вас с ребенком доверительные отношения, которые выстраиваются не за один день, то он с вами сможет поделиться своими переживаниями, эмоциями или мыслями. И расскажет причину своего поступка», – сказал Айдар Шарафутдинов.

По его словам, разговаривать с ребенком нужно в спокойном тоне, как бы сильно вас не задела эта ситуация.

Обратиться за бесплатной психологической помощью к специалистам службы «Выбор», центра «Доверие» можно по адресу: ул. 2-я Юго-Западная, 32. Также можно записаться на консультацию в группе «Психологическая служба «ВЫБОР».

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»