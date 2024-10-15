Психолог о меркантильности: Сейчас сильно искажена система ценностей

Психолог Айгуль Сафиуллина, говоря про женскую меркантильность, сказала, что сейчас сильно искажена система ценностей.

По ее словам, раньше, во времена СССР, государство пропагандировало идеи о том, что трудится – это почетно, что рабочие – гордость страны. И ценности пропагандировались «быть хорошим, добрым», цитируют спикера «Челнинские известия».

Также в советский период государство обеспечивало граждан квартирой, образованием, из-за чего у людей создавалось чувство защищенности, ощущение того, что гражданин – это «ребенок» страны.

В современном обществе ценности транслируют блогеры. А они, по словам психолога, придерживаются идеи развлекаться и богатеть. Но при этом труд никто из них не показывает.

«И женщина ищет сильного самца. А раз сейчас сильный самец – это тот, у кого деньги, ищет именно его», - резюмировала специалист.