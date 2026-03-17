Психолог: нельзя платить детям за выполнение домашних обязанностей и хорошие оценки

Регулярные небольшие карманные деньги помогают детям формировать навыки финансовой грамотности, но начинать их выдавать стоит не раньше младшего школьного возраста. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказала детский психолог Дарья Дугенцова.

По ее словам, исследования в области детской психологии показывают, что небольшие регулярные суммы помогают детям учиться планировать расходы, делать выбор между покупкой и накоплением, а также понимать ценность вещей.

«Если мы говорим про то, в каком возрасте это делать, то это тогда, когда ребенок перерастает дошкольный возраст и вступает в сторону младшего школьного возраста. До 6–7 лет он плохо понимает цифры, сложение и вычитание дается сложно», – пояснила психолог.

Она подчеркнула, что деньги должны выдаваться регулярно и в небольшой сумме, при этом родителям важно обсуждать с ребенком его траты и помогать с распределением.

Отдельно Дугенцова остановилась на вопросе, можно ли платить детям за выполнение обязанностей или хорошие оценки. По ее словам, это худшая стратегия.

«Если мы будем платить за обязанности, у ребенка может создаваться установка, что он делает что-то только за деньги. Постоянная оплата оценок снижает внутреннюю мотивацию к учебе. Ребенок начинает учиться не ради интереса и воспринимает деньги как награду за участие в семейной жизни и школьные достижения», – предупредила психолог.

Она рекомендует поощрять детей за серьезные достижения, например окончание учебного года, небольшими подарками или совместным досугом, но главный смысл учебы должен оставаться связанным с развитием и личным успехом.