Психолог назвала причины растущей популярности «информационного детокса»

Отключение телефона на продолжительное время все чаще рассматривается не как модная тенденция, а как необходимая мера для поддержания психического здоровья. Семейный психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» объяснила, что главная проблема современного человека – в том, что мозг вынужден непрерывно обрабатывать огромное количество информации. Соцсети, новости, мессенджеры и подкасты создают ощущение постоянного фона, из которого невозможно выйти.

По словам специалиста, даже полноценный сон не всегда помогает восстановиться: ночью мозг продолжает «переваривать» все, что человек успел получить за день. Это приводит к тревожному сну и утренней усталости.

Сальникова отмечает, что при режиме «контент 24/7» у мозга просто нет времени на обработку информации, что ведет к эмоциональному выгоранию.

«Выход – сознательно устраивать себе «часы тишины». Это время, когда вы просто идете по улице, смотрите на деревья, занимаетесь рутиной или просто ни о чем не думаете. Именно в такие моменты, когда внешний шум стихает, происходит самое важное – мозг развивается», – объяснила эксперт.

Психолог советует начинать с вечера: убрать телефон, отключить уведомления, дать нервной системе возможность успокоиться.

По словам эксперта, польза таких практик объясняется нейрофизиологией: информационный детокс снижает уровень стресса и улучшает концентрацию.