Психолог наркодиспансера РТ расскажет родителям об особенностях детской психики

Республиканский клинический наркологический диспансер проведет в Казани открытую встречу с психологом о воспитании мальчиков и девочек. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

«Заведующая психологической лабораторией диспансера, клинический психолог Лилия Зайцева расскажет о том, почему то, как воспитывали раньше, больше не работает, какие существуют возрастные кризисы, стили поведения и страхи», – рассказали в наркодиспансере.

Также психолог ответит на все интересующие вопросы родителей.

В РКНД подчеркнули, что лекция будет полезна не только родителям подростков, но и детям любого возраста, а также тем, кто готовится стать родителями.

Встреча пройдет в субботу, 1 февраля, в 12.00, по адресу: Казань, улица Сеченова, дом 6, корпус «Д», 3 этаж – на мансарде.

Участие бесплатное, требуется лишь предварительная регистрация по ссылке.