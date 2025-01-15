Психолог наркодиспансера РТ расскажет, как уберечь детей от травли в школе

Республиканский клинический наркологический диспансер проведет для родителей открытую встречу с психологом, посвященную теме школьного буллинга. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

«Заведующая психологической лабораторией диспансера, клинический психолог Лилия Зайцева расскажет о том, что такое буллинг, какие есть стороны конфликта, как понять, что ребенок подвергается травле в школе, что делать, если это происходит и какая существует профилактика школьного буллинга», – рассказали в наркодиспансере.

Также психолог ответит на все интересующие вопросы взрослых.

Встреча пройдет в субботу, 18 января, в 12.00, по адресу: Казань, улица Сеченова, дом 6, корпус «Д», 3 этаж – на мансарде.

Участие бесплатное, требуется лишь предварительная регистрация по ссылке.