Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Психолог наркодиспансера РТ расскажет, как уберечь детей от травли в школе
Республиканский клинический наркологический диспансер проведет для родителей открытую встречу с психологом, посвященную теме школьного буллинга. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.
«Заведующая психологической лабораторией диспансера, клинический психолог Лилия Зайцева расскажет о том, что такое буллинг, какие есть стороны конфликта, как понять, что ребенок подвергается травле в школе, что делать, если это происходит и какая существует профилактика школьного буллинга», – рассказали в наркодиспансере.
Также психолог ответит на все интересующие вопросы взрослых.
Встреча пройдет в субботу, 18 января, в 12.00, по адресу: Казань, улица Сеченова, дом 6, корпус «Д», 3 этаж – на мансарде.
Участие бесплатное, требуется лишь предварительная регистрация по ссылке.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»