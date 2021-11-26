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Здоровье
26 ноября 2021  16:38
Елена Саляхова

Психолог Минздрава РТ рассказала, как уберечь своего ребенка от наркотиков 

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Чтобы защитить ребенка от знакомства с наркотиками, в первую очередь нужно общаться со своими детьми. Таким мнением во время прямого эфира поделилась заведующая психологической лабораторией Республиканского наркодиспансера Минздрава РТ Лилия Зайцева. 

«Не нужно запугивать своих детей. Нужно всегда быть для них открытым, вести с ними диалог и вызывать доверие. И тогда дети смогут обратиться к родителям с вопросами о наркотиках. К этому нужно готовиться заранее», – сказала Лилия Зайцева. 

Спикер добавила, что, как правило, люди начинают употреблять наркотики, когда у них в жизни появляются те или иные проблемы. Достаточно одного раза употребления, чтобы запустить процесс формирования зависимости.  

«Наркотики – это бомба замедленного действия. Даже получив лечение, человек не выздоравливает полностью. Происходит ремиссия. После употребления наркотиков, нужно восстановить личность – а это работа всей жизни», – добавила Зайцева.

#наркотики #дети #психолог
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