Психолог Ланг посоветовал поменьше читать новости о политике и происшествиях

Психолог Сергей Ланг дал пять рекомендаций, которые помогут справляться с тревогами и чувством беспокойства. По его словам, во-первых, нужно «радовать внутреннего ребенка», а именно, делать то, что действительно хочется, без оглядки на других. Кроме того, следует увеличить физические нагрузки, так как активный образ жизни уводит от стресса, сказал специалист в беседе с «Радио-1».

Ланг также посоветовал не ограничивать себя в питании, спать минимум 8 – 9 часов, а также поменьше читать новости, особенно о политике и происшествиях. В противном случае уйти от внутренних проблем будет тяжелее.