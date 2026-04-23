Общество 23 апреля 2026 17:44

Психолог Ланг посоветовал поменьше читать новости о политике и происшествиях

Психолог Сергей Ланг дал пять рекомендаций, которые помогут справляться с тревогами и чувством беспокойства. По его словам, во-первых, нужно «радовать внутреннего ребенка», а именно, делать то, что действительно хочется, без оглядки на других. Кроме того, следует увеличить физические нагрузки, так как активный образ жизни уводит от стресса, сказал специалист в беседе с «Радио-1».

Ланг также посоветовал не ограничивать себя в питании, спать минимум 8 – 9 часов, а также поменьше читать новости, особенно о политике и происшествиях. В противном случае уйти от внутренних проблем будет тяжелее.

#психолог #тревожность #советы
В топе
«Зеленый квартал» Минуллиной: как в одном районе Казани хотят собрать исламский хаб

«Зеленый квартал» Минуллиной: как в одном районе Казани хотят собрать исламский хаб

23 апреля 2026
«ЕР» провела в казанском детсаду прыжки через резинку в рамках марафона «Сила России»

«ЕР» провела в казанском детсаду прыжки через резинку в рамках марафона «Сила России»

22 апреля 2026
Новости партнеров