Психолог из РТ рассказала, как правильно готовиться к экзаменам и сессии

Существует несколько правил, которые помогут студентам снизить тревогу и стресс при сдаче сессии и экзаменов. Об этом в беседе с «Вести Татарстан» рассказала клинический психолог Жанна Хафизова.

Необходимо устроить отдых от учебы и не перегружать себя накануне экзамена. Возможность расслабиться позитивно скажется на работе мозга.

Улучшить запоминание информации помогут перерывы в подготовке. Время, уделенное прогулкам, рисованию или, к примеру, медитации, даст мозгу время на переработку полученных сведений.

Кроме того, важна равномерность в распределении учебной нагрузки. Так, заранее начатая подготовка поможет избежать лишнего стресса. Начинать готовиться к экзамену стоит с наиболее сложных заданий. Таким образом, напоследок у учащегося останутся легкие задачи.

Склонным к тревожности людям специалист советует осознать, что экзамены — лишь часть жизни и опыт, который помогает человеку стать более сильным. Не стоит сравнивать себя с другими, излишне усиливая груз ответственности.

Чтобы расслабиться, студенты могут делать дыхательные упражнения, использовать методики описания объектов и другие техники релаксации. Также не стоит замыкаться в себе, а напротив – делиться своими чувствами.