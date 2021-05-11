Психолог Гарифуллин о трагедии в школе №175: Учителя должны стать психотерапевтами

Инцидент со стрельбой в казанской гимназии №175 должен заставить учителей и руководителей образовательных учреждений пересмотреть преподаваемый в российских школах материал. Он должен соответствовать тому, что происходит в реальной жизни. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» заявил доцент Института психологии и образования КФУ кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин.

«Эта ситуация показывает, что сейчас гигантская пропасть между тем, что наши дети узнают в интернете, и тем, что им дают в школе. Это нужно признать и обозначить. Педагоги должны в этом признаться и не отставать от того, что реально происходит в мире. Учителя в итоге должны превратиться в психологов и психотерапевтов, почитать соответствующую литературу», — сказал Гарифуллин.

По мнению психолога, сейчас у детей, ставших жертвами стрелка, посттравматический военный стресс. На данном этапе им необходима помощь специалистов, которые помогли бы им вновь почувствовать себя защищенными обществом. Детям необходимо объяснить, что подобные ситуации очень редки, а система работает на предотвращение таких инцидентов.

Аналогичная поддержка нужна и родителям, пережившим потерю своих детей. На сегодняшний день важно окружить их заботой близких, а также помочь им сконцентрироваться на других делах. В противном случае изолированность от общества может стать причиной инфарктов и инсультов у родителей, столкнувшихся с горем, подчеркнул специалист.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в казанской гимназии №175 произошла стрельба. В результате нападения погибли восемь человек — семеро детей и учительница, 21 пострадавший госпитализирован.